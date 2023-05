Gisteren werd The Lord of the Rings: Gollum uitgebracht, samen met de bijbehorende reviews. Deze waren niet mild en nu is de game zelfs de slechtst beoordeelde game van dit jaar.

In onze preview van The Lord of the Rings: Gollum kon je al lezen dat het niet goed zat met de game. We hadden de hoop dat de volledige versie flink verbeterd en daardoor in ieder geval een aardige titel zou worden, maar dat is dus niet het geval.

De PlayStation 5-versie van The Lord of the Rings: Gollum heeft op het moment van schrijven een Metascore van 40. Geen enkele andere titel die dit jaar is uitgebracht, heeft een lagere score behaald. De pc-versie presteert iets beter, met een score van 43. Op Opencritic is het niet anders. Ook daar staat The Lord of the Rings: Gollum voorlopig te boek als één van de slechtst beoordeelde games van 2023, met een score van 43.

Toch zijn er enkele websites die het spel een voldoende hebben geven. Het hoogste cijfer dat The Lord of the Rings: Gollum tot nu toe heeft gehad is een 7. Het laagste cijfer komt van Push Square, dat de game een 2 heeft gegeven.