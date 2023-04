Preview | The Lord of the Rings: Gollum – De planning voor The Lord of the Rings: Gollum was dat deze game al op 1 september 2022 te spelen zou zijn. Een paar weken voor deze datum kozen Daedalic Entertainment en Nacon er voor om de game toch wat maanden extra ontwikkeltijd te geven om bij lancering een zo goed mogelijke speelervaring te bieden. Nu staat de game gepland voor 25 mei. Wij mochten alvast een kijkje nemen om te zien of de extra tijd die de ontwikkelaar heeft gekregen voor de game zijn vruchten heeft afgeworpen. Hiervoor kregen we drie van de in totaal vijfentwintig levels te spelen.

Verhaal van een slaaf

De The Lord of the Rings-franchise bevat vele personages, maar Daedalic Entertainment had een reden om juist voor Gollum te kiezen. Volgens de ontwikkelaar is dit figuur veel aanwezig in de boeken en films, maar er zijn nog delen van zijn verhaal in nevelen gehuld. Deze game moet deze gaten verder invullen. The Lord of the Rings: Gollum speelt zich af parallel met The Fellowship of the Ring. Het hoofdpersonage van de game heeft hier als slaaf verschillende avonturen meegemaakt en die vertelt hij aan Gandalf de Tovenaar, die hem gevangen heeft genomen. Deze belevenissen speel je vervolgens na in de game.

Ongezien springen

Het eerste level dat we te spelen kregen diende als tutorial en hier werd gelijk duidelijk dat The Lord of the Rings: Gollum zich hoofdzakelijk focust op twee soorten gameplay aspecten: stealth en platformen. De levels die we te spelen kregen bieden je wel wat vrijheid, maar je zal uiteindelijk vaste routes moeten doorlopen om verder te kunnen komen. Wat de tutorial ook duidelijk heeft gemaakt is dat de gameplay heel erg basic is en dat geldt dubbel voor de stealth gedeeltes. Het platformen bestaat uit het beklimmen van muren en dergelijke, en het springen van en naar objecten. Tevens kan je voor even zijwaarts tegen een muur lopen – oftewel het welbekende ‘wall running’ – om je een extra mogelijkheid te geven om verder te kunnen komen als springen geen optie is.

Ten eerste werkt het platformen zelf nog niet helemaal lekker. Zo reageert Gollum op sommige momenten niet zoals je verwacht. Als hij bijvoorbeeld klimt en je wilt springen naar een ander platform, dan kan hij soms niet de kant opgaan die jij wil. Dit kan flink gaan frustreren. De besturing heeft dus nog wat finetuning nodig. Ten tweede is het leveldesign niet om over naar huis te schrijven. Het is heel simpel gehouden, waardoor het platformen weinig tot geen uitdaging biedt. Wij wisten in ieder geval niet echt plezier uit deze gedeeltes te halen. We hopen daarom vooral dat het toevallig net deze levels in de preview waren en dat de rest beter uit de verf komt, waardoor het positiever uitvalt.

Terug naar het begin

Het stealth gedeelte komt helaas nog slechter voor de dag. Hier krijg je het idee alsof je een spel aan het spelen bent uit de tijd dat stealth gameplay net zijn intrede had gedaan. Je loopt door wat bosjes – die je verder niet tegenkomt als je niet van stealth gebruik hoeft te maken – om niet gezien te worden en als je dan wordt opgemerkt en je je weer verstopt, dan gaan de vijanden na een uitermate korte tijd weer verder met wat ze aan het doen waren. Soms blijven vijanden op een plek staan waar je een vijand verplicht bent uit te schakelen door achter ze te sluipen en ze te wurgen. Het is zo ontzettend simplistisch dat wanneer je dit voor de eerste keer speelt, je zult moeten lachen omdat je zo ver terug in de tijd gaat. Voor de drie levels die wij te spelen kregen geldt eigenlijk dat het allemaal heel erg geforceerd aanvoelt. Het lijkt alsof er losse stukjes aan elkaar zijn geplakt, in plaats van dat alles organisch in elkaar overloopt.

Een ander element in de gameplay is dat je soms keuzes moet maken in bepaalde situaties. Dan moet Gollum via geschreven tekst zijn alter ego Sméagol overtuigen van deze keuze of andersom. Of dit het verhaal daadwerkelijk zal veranderen werd uit de preview niet duidelijk, maar het klinkt als een leuk element. Dat neemt niet weg dat het erop lijkt dat The Lord of the Rings: Gollum – vanwege de voornamelijk basic gameplay – meer op jonge kinderen is gericht. Dit is echter niet het geval, want het spel is voor 16 jaar en ouder. Wat men wel aardig voor elkaar lijkt te hebben is het grafische gedeelte. De omgevingen zien er oké uit en er zijn hier en daar leuke verwijzingen te vinden die te maken hebben met de franchise. Er moet overigens nog wel wat aandacht richting de framerate, die laat zo nu en dan wat frames vallen.

Alles komt goed?

We zijn dus niet heel erg enthousiast over de previewversie van The Lord of the Rings: Gollum. We moeten er wel bij vermelden dat voordat we aan de drie levels konden beginnen, de ontwikkelaar vertelde dat ze op de hoogte zijn van een flink aantal dingen die niet goed waren aan de preview build die wij te spelen kregen. Er werd medegedeeld dat deze dingen met de volledige versie opgelost zullen zijn. Zaken die hieronder vallen zijn onder andere de in deze preview aangehaalde finetuning van de besturing en de stealth gedeeltes. Dit was maar een fractie van een aardig grote waslijst aan onderdelen die straks – volgens Daedalic Entertainment– veel beter zullen zijn.

Als we van de ontwikkelaar uit mogen gaan, dan zouden we eigenlijk niets negatiefs over de game kunnen zeggen, alles wordt in de volledige versie immers veel beter. We begrijpen natuurlijk dat er nog aan een vroegtijdige versie van een game wordt gewerkt en dat het uiteindelijke resultaat alle eventuele issues gladstrijkt. We hopen het ook vooral. We zullen er niet van opkijken als de framerate in de volledige versie stabiel is en dat de besturing beter werkt. Alleen is dat niet waar we over vallen, dat is namelijk de gameplay zelf en het level design. The Lord of the Rings: Gollum komt volgende maand al uit, dus wij zien de game op de eerder genoemde vlakken geen grote veranderingen meer doormaken.

Voorlopige conclusie

Onze vroegtijdige speelsessie met The Lord of the Rings: Gollum heeft ons niet doen warmlopen voor de game. Zowel het platformen als de stealth-secties voelen oubollig aan en hetzelfde lijkt te gelden voor het leveldesign. Grafisch ziet de game er wel naar behoren uit, maar echt indruk maakt het ook weer niet. De game heeft ook nog wat fine tuning nodig qua besturing. De ontwikkelaar heeft echter beloofd dat de volledige game op alle vlakken beter zal zijn. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan kan het spel op basis van wat we hebben gespeeld hooguit een aardige titel worden voor gamers die een basic platform/stealth game willen spelen. Meer zal er waarschijnlijk niet in zitten.