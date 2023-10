Een jaar wat tot de nok gevuld is met toppers, kent helaas vaak ook een aantal missers en zo ging het halverwege het jaar goed fout voor The Lord of the Rings: Gollum. De geplaagde game van Daedelic Entertainment had onder meer grafische problemen, bugs, verwarrend leveldesign en zo kunnen we de lijst opnieuw afgaan.

Nu is een uitgebreide rapportage van het Duitse Game Two dieper ingegaan op wat er zoal fout ging tijdens de ontwikkeling van The Lord of the Rings: Gollum. Men heeft daarvoor gesproken met 32 voormalige en huidige werknemers van Daedelic Entertainment, die zeggen dat onder meer gebrekkig leiderschap, crunch en de overstap naar een genre waar de studio weinig ervaring mee had de game uiteindelijk parten hebben gespeeld.

Specifieker moeten CEO Carsten Fichtelmann en COO Stephan Harms het ontgelden en worden ze beschuldigd van het schreeuwen naar ontwikkelaars. Om het feest af te maken, is de geschreven brief met excuses opgezet middels ChatGPT en werd de studio niet op de hoogte gebracht van de publicatie.