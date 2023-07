The Lord of the Rings: Gollum is de slechtst beoordeelde game van dit jaar. Tenminste, tot nu toe dan, want we hebben nog even te gaan. Zo’n wanprestatie afleveren heeft uiteraard gevolgen en hoewel de ontwikkelaars hun excuses hebben aangeboden, heeft Daedalic Entertainment besloten om hun interne studio te sluiten. Hierdoor raken minimaal 25 mensen hun baan kwijt.

Vanaf nu richt het bedrijf zich enkel nog maar op het uitgeven van andermans titels. Dit betekent dat de andere Lord of the Rings-game die in ontwikkeling was, is geannuleerd. Daarnaast is het de vraag of Gollum nog steeds naar de Nintendo Switch komt. Eerder dit jaar werd Daedalic voor 53 miljoen euro door uitgever Nacon gekocht, die ongetwijfeld een andere toekomst voor ogen had.