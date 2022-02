Daedalic Entertainment is de ontwikkelaar van The Lord of the Rings: Gollum, die later dit jaar moet verschijnen. De uitgever van deze game is Nacon en die is blijkbaar nogal gecharmeerd van de studio, waardoor ze deze ontwikkelaar hebben ingelijfd.

Beide bedrijven hebben de overname gezamenlijk aangekondigd en met deze overname is een bedrag van 53 miljoen euro gemoeid. Dit stelt de uitgever in staat om verder te groeien en hun positie op de markt als indie uitgever te verstevigen, hoewel Daedalic niet bepaald een indie meer te noemen valt.

Hieronder wat Carsten Fichtelmann, de CEO en oprichter van Daedalic Entertainment, te zeggen had over de overname:

“Together with Nacon, we are now taking the next step to further develop our catalogue of games created by our own team as well as many incredible indie studios. We are looking back at a trusting and cooperative collaboration on The Lord of the Rings: Gollum and forward to an even brighter future together.”