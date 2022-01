De games van 2022 | The Lord of the Rings: Gollum – Tot op de dag van vandaag leeft The Lord of the Rings onder ons. Zo is de mobiele game van The Lord of the Rings zeer vaak gedownload en ligt een hype omtrent de nieuwe serie van Amazon op de loer. We krijgen maar geen genoeg van de fantastische creaties die J.R.R. Tolkien in 1954 heeft verzonnen. Nu is het de eer aan ontwikkelaar Daedalic Entertainment om een eigen interpretatie voor te schotelen omtrent een van de meest opvallende personages: Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum – De grote vraag is natuurlijk, wanneer speelt deze game zich af? In The Lord of the Rings: Gollum zul je het verdorven wezen volgen vanaf het moment dat hij de enige echte Ring in zijn bezit heeft. Deze gebeurtenis is dus ruim voor de filmtrilogie en The Hobbit. Je maakt dan ook de gebeurtenissen voorafgaand aan de films mee vanuit het perspectief van Gollum. Zo kom je ook in diverse gebieden terecht, beginnende in Bard-Dur, waar Gollum gevangen gehouden wordt. Daar dien je te ontsnappen en dan kom je in andere gebieden terecht zoals Mordor, maar ook mooiere plekken zoals Mirkwood.

Je merkt het misschien al, er zal wat stealth aan te pas komen om langs de griezelige wezens van het kwaad te kunnen komen. Maar er is meer. Het nodige klim- en klauterwerk zal Gollum ook moeten doen om van de ene plek naar de andere te kunnen komen. Met vechten kom je er namelijk niet, andere zijn simpelweg een stuk sterker dan jij. Maar als dat nog niet genoeg is, heb je ook nog met jezelf te maken. Eens was jij namelijk Smeagol, een goede en lieve Hobbit met een moraal, terwijl de inmiddels geworden Gollum niet zo’n lieverdje meer is. Soms zul je dus keuzes moeten maken of je meer als Smeagol wilt zijn of meer als Gollum.

Voorlopige verwachting: The Lord of The Rings staat altijd garant voor een goede sfeer en bijzondere omgevingen. Na al die jaren verveelt het maar niet, mits de uitwerking goed is uiteraard. Het is dus afwachten wat Daedalic Entertainment weet klaar te spelen met dit project. Hoewel het jammer is dat Andy Serkis niet zijn stem verleent aan de game, is het interessant om te zien wat uiteindelijk de visie van de studio omtrent Gollum is. Het verhaal in combinatie met de gameplay klinkt in ieder geval interessant op papier. Nu dus afwachten of dit ons lievelingetje wordt.