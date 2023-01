Naughty Dog is deze week begonnen met een videoserie, die laat zien hoe The Last of Us tot stand is gekomen. Nu is het tweede deel beschikbaar gesteld en deze video kan je onderaan dit bericht checken.

Het nieuwe deel van ‘Building The Last of Us’ focust zich op de creatie van één van de bekendste vijanden in de game: de clickers. Deze gedrochten kunnen niet zien, waardoor ze alles op gehoor moeten doen. Door klikkend geluid te maken, kunnen zij door middel van echolocatie hun omgeving ‘zien’.

Clickers zijn veel sterker dan een normaal mens en ook vrij intelligent. Als zij een vijand waarnemen, zullen zij deze uitermate agressief te lijf gaan en blijven aanvallen, ook al zijn ze zwaargewond.