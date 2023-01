Je kunt The Last of Us-games natuurlijk zelf spelen alsook kijken op HBO, waarmee de reeks weer helemaal in de spotlights staat. Dit geeft ook een goede reden voor een nieuwe videoreeks, want Naughty Dog geeft je nu de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen. De ontwikkelaar is namelijk met een serie begonnen die dieper ingaat op hoe de franchise tot stand is gekomen.

De videoserie zal onder de naam ‘Building The Last of Us’ beschikbaar worden gesteld op YouTube en de eerste episode, A Father’s Love genaamd, kan je hieronder bekijken. Deze aflevering focust zich op de openingsscène van het eerste deel.