Alweer bijna drie jaar geleden bracht het kleine Typhoon Studios de space-exploratie game Journey to the Savage Planet uit. Wij beoordeelden de game destijds met een uitstekend cijfer, mede omdat we de bizarre humor in de game erg konden waarderen. De game kreeg later ook een uitbreiding genaamd ‘Hot Garbage’, maar daar bleef het zo’n beetje bij. De gekke AR-Y-26 planeet is nu echter terug van weggeweest.

De game zal namelijk als een nieuwe editie worden uitgegeven voor de PS5 en de Xbox Series X|S. Deze ‘Employee of the Month’ editie bevat zowel de game als de uitbreiding en komt dus als een mooie bundel naar current-gen consoles. Op 14 februari – Valentijnsdag – ligt de game opnieuw in de schappen. Spelers die al over de game beschikken, kunnen gratis upgraden naar de current-gen versie.