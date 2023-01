De DualSense Edge is nu verkrijgbaar en daarmee is een officiële pro-controller vanuit Sony daadwerkelijk een feit. Voor de release werd al duidelijk dat de batterijduur van deze controller wat korter zou zijn, vanwege de geavanceerde technische snufjes die erin verwerkt zitten.

Nu is ook duidelijk geworden dat dit mede komt doordat de batterij een stuk kleiner is. Nu betekent kleiner normaliter niet per se minder, maar gezien het bekend is dat de batterijduur pakweg twee uur korter is, is de kleinere omvang een logische verklaring om aan te wijzen.

Ter vergelijking, een normale DualSense controller zou zo’n acht uur meegaan, de DualSense Edge hooguit zes uur. We hopen je op korte termijn meer over de controller te vertellen in onze review.