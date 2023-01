Ubisoft annuleerde onlangs weer een aantal titels, maar alsnog heeft de Franse uitgever genoeg games in de pijplijn zitten. Daarnaast werken ze ook aan games die nog niet aangekondigd zijn en mogelijk zijn twee van deze titels nieuwe delen in de Far Cry-reeks.

Volgens Tom Henderson van Insider Gaming werkt Ubisoft aan een nieuwe singleplayer game, wat Far Cry 7 zou kunnen zijn. Daarnaast wordt er aan een Far Cry multiplayer game gewerkt en de games zouden intern respectievelijk als Project Blackbird en Project Maverick bekend staan.

Veel informatie is er niet, maar de multiplayer game zou in het afgelopen jaar een paar keer zijn veranderd qua opzet. Vooralsnog zou het om een extraction-based shooter gaan die zich afspeelt in de wildernis van Alaska. Het zou elementen als contracten, rugzakken en permadeath bevatten.

Het gevaar zit hem in andere spelers, maar ook in de wilde dieren en het gevaarlijke weer. Henderson zou screenshots van de Extraction Zones, lootkisten en meer gezien hebben, wat aansluit op de beknopte omschrijving, maar hij kan de beelden niet delen.

Zowel voor de singleplayer als multiplayer Far Cry-game geldt dat ze nog lang op zich laten wachten. Ubisoft zou namelijk mikken op een release in het najaar van 2025.