Het zijn roerige tijden bij Ubisoft. De uitgever heeft meerdere titels geannuleerd, heeft te maken met tegenvallende verkopen van recente games en ook de motiverende woorden van CEO Yves Guillemot vielen niet bepaald in goede aarde. Ondanks dit alles heeft de Franse ontwikkelaar en uitgever natuurlijk nog de nodige titels in de pijplijn zitten.

Van een aantal games weten we al geruime tijd dat ze in de maak zijn, maar het is in veel gevallen onduidelijk wanneer ze precies moeten uitkomen. Bronnen van Insider Gaming hebben de website voorzien van een overzicht van titels die in ieder geval op de planning staan om in het komende fiscale jaar uit te komen. Dit loopt van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

The Division Heartland (Free to Play – PS4/PS5/XO/XSX/Luna/Pc)

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5/XSX/Pc)

xDefiant (Free to Play – PS4/PS5/XO/XSX/Luna/Pc)

Assassin’s Creed: Mirage (PS4/PS5/XO/XSX/Luna/Pc)

Skull & Bones (PS5/XSX/Luna/Pc)

Project Orland (The Crew) (Platformen onbekend)

Assassin’s Creed Nexus (Oculus 2)

The Division Resurgence (Mobile)

Rainbow 6 Mobile (Mobile)

Assassin’s Creed Codenamed Jade (Mobile)

Assassin’s Creed Netflix Collaboration (Mobile)

Of al deze games ook daadwerkelijk het komende fiscale jaar zullen verschijnen is afwachten, gezien de uitgever de laatste tijd met enige regelmaat games moet uitstellen omdat ze (nog) niet aan de verwachting voldoen.