Volgende maand zal PlayStation VR2 verschijnen en ontwikkelaar XR Games heeft laten weten dat het naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis zijn VR-game, genaamd Zombieland VR: Headshot Fever, zal porten naar dit nieuwe platform van Sony. Deze nieuwe uitgave zal verschijnen als Zombieland Headshot Fever Reloaded.

Volgens de ontwikkelaar zal de game de kracht van de PlayStation 5 gebruiken om grafische stappen vooruit te maken, zoals een nieuwe cel-shaded stijl, nieuwe character modellen en een betere belichting. Verder zijn de haptische feedback en de adaptieve triggers geïmplementeerd, waardoor elk wapen uniek aan zal moeten voelen.

De game zal draaien in 4K met 90 frames per seconde en de titel zal op PlayStation VR2 voorzien zijn van een nieuw level. Het is nog onduidelijk of deze nieuwe uitgave een gratis upgrade kent voor bezitters van het origineel of dat hier een vergoeding voor gevraagd wordt.