Sinds de première van The Last of Us op HBO is er ontzettend veel over de reeks geschreven, het is namelijk één van de beste producties ooit op basis van een videogame. Ook voor HBO is het een enorm succes, want de pilot aflevering werd door miljoenen mensen bekeken en gaat inmiddels richting de 20 miljoen.

Of er een tweede seizoen zou komen was afwachten, hoewel Bella Ramsey (Ellie) eerder in een interview al aangaf dit te verwachten. Via Twitter heeft Naughty Dog nu goed nieuws weten te melden, er komt inderdaad een tweede seizoen. HBO is logischerwijs zeer tevreden en heeft de bestelling geplaatst.

Een grote verrassing mag dat niet zijn gezien het succes. De grote vraag is nu wat ze met het verhaal gaan doen, direct verder met The Last of Us: Part II of gaan ze verder op het verhaal van het eerste deel?