De serie van The Last of Us staat op dit moment vol in de spotlight en gezien het stijgende aantal kijkers van de HBO-productie, lijkt een tweede seizoen bijna vanzelfsprekend te zijn. Daar denkt Bella Ramsey – die Ellie vertolkt – hetzelfde over.

In gesprek met de BBC zegt de actrice dat de komst van een vervolg op de tot nog toe succesvolle serie “aannemelijk” is. Ramsey benadrukt echter wel dat die beslissing uiteindelijk bij HBO ligt en dat dit dus allerminst als een bevestiging gezien moet worden.

De actrice zegt tevens dat de productie van de serie haar ogen heeft geopend in de wereld van videogames en hoe zij verhalen kunnen vertellen. Zij hoopt dan ook dat The Last of Us als een voorbeeld genomen gaat worden voor toekomstige adapties van geliefde games.