De eerste aflevering van de HBO-serie The Last of Us werd lovend ontvangen en werd bij lancering door meer dan 4,7 miljoen mensen bekeken. Dit was goed voor het op één na grootste kijkersaantal voor een pilot aflevering van een HBO exclusive sinds 2010. De tweede aflevering doet daar nog een schepje bovenop.

HBO laat weten dat de tweede aflevering van The Last of Us bij livegang door 5,7 miljoen mensen is bekeken. Dit is 22% meer dan de eerste aflevering. Deze groei is nog nooit voorgekomen bij een HBO-serie.

Het aantal kijkers van de eerste episode van The Last of Us is ondertussen ook flink gegroeid. De teller staat op dit moment op meer dan 18 miljoen. Aangezien de serie uiterst succesvol is, lijkt een tweede seizoen zo goed als zeker te zijn.