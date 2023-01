Het blijkt dat Sony-topman Jim Ryan vorige week met Margrethe Vestage heeft gesproken, die als Eurocommissaris voor Mededinging zitting heeft in de Europese Commissie. Uiteraard ging het gesprek over de mogelijke aankoop van Activision Blizzard door Microsoft en de bezwaren die Sony daartegen heeft. Het duurde niet lang voordat Microsoft-topman Frank X. Shaw op Twitter in de verdediging ging.

Zo noemde hij de bezwaren van Ryan “misleidend”. Het bedrijf beweert namelijk dat Microsoft geen zekerheid over de toekomst van Call of Duty wil geven. Shaw zegt dat dit “onzin” is. Sony is meerdere keren een deal van 10 jaar aangeboden om Call of Duty op de PlayStation te houden. Daarnaast staat Microsoft er ook voor open om dit contractueel vast te laten leggen en instanties daarbij te betrekken.

Volgens Shaw is Sony met PlayStation de marktleider en is het zakelijk gezien onlogisch om Call of Duty niet op de PlayStation uit te brengen. Het doel is om Call of Duty bij zoveel mogelijk spelers te krijgen, net zoals Microsoft destijds met Minecraft heeft gedaan. Shaw is uiteraard niet de enige met vergelijkbare argumenten. Hoe dan ook, het einde is in ieder geval nog lang niet in zicht.