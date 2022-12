Een poosje terug wist de Wall Street Journal te melden dat Microsoft wat water bij de wijn had gedaan door Sony PlayStation een tienjarige Call of Duty deal aan te bieden. Deze deal bestaat uit een zekerheid dat komende delen in ieder geval de komende 10 jaar op het platform van Sony zullen verschijnen.

Dit bericht was tot op heden niet officieel bevestigd door Microsoft of Sony, maar daar is met een nieuw artikel bij de bekende Amerikaanse krant nu duidelijkheid over gekomen. Brad Smith van Microsoft zegt in een commentaar artikel in de krant dat ze Sony de aangehaalde deal inderdaad hebben aangeboden.

“That’s why we’ve offered Sony a 10-year contract to make each new Call of Duty release available on PlayStation the same day it comes to Xbox. We’re open to providing the same commitment to other platforms and making it legally enforceable by regulators in the US, UK, and European Union.”

Kortom, schappelijke deal, waarover we eerder al wat uitgebreider schreven. Ook omdat niemand weet hoe de wereld er over 10 jaar uitziet. Bovendien bestaat er – mits Microsoft dat wil – de mogelijkheid om de deal te zijner tijd te verlengen.

Ook zegt Smith dat als de deal niet doorgaat doordat instanties het blokkeren, dit een enorme fout zou zijn. Met name omdat Microsoft met enorme uitdagingen te maken heeft in het kader van de concurrentie, want ze liggen achter op PlayStation en Nintendo. Daarbij heeft Microsoft ook geen betekenisvolle rol op de mobiele markt, wat één van de drijvende krachten is om Activision Blizzard King over te nemen.

Door het bedrijf in te lijven, zou Microsoft beter in staat zijn om de concurrentie aan te gaan met de twee andere grote partijen in de gamesindustrie, alsook op de mobiele markt.