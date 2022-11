Er is ontzettend veel geschreven over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Waar overnames doorgaans niet betwist worden door andere partijen, is dat nu wel het geval. Sony wil namelijk niet dat Microsoft de eigenaar wordt van Activision Blizzard, omdat ze bang zijn Call of Duty te verliezen. Daar zit in een bepaalde mate zeker wat in, maar tegelijkertijd begint het ergens een wat sneu gedoe te worden.

De argumenten die over en weer gaan, gaan steeds verder en in sommige gevallen is het zelfs paranoïde te noemen. Microsoft heeft meermaals aangegeven dat Call of Duty belangrijk voor ze is, maar dat dit niet per se de drijvende factor achter de overname is. Activision Blizzard is namelijk een bedrijf dat nog een derde tak kent onder de noemer ‘King’. Dit bedrijf hoor je veel minder vaak, maar zit achter enorme successen als het gaat om mobiele games.

Microsoft heeft op die markt nog niet zoveel te betekenen en met een overname van Activision Blizzard (King) halen ze in één keer veel expertise en IP’s in huis. Een vergelijkbare reden als waarom Sony Bungie heeft binnengehaald. Die ontwikkelaar is namelijk gespecialiseerd in live service games en de kennis en kunde van die ontwikkelaar kan Sony goed gebruiken. Toch blijft Sony maar terugkomen op één ding en dat is Call of Duty. We weten het, er is genoeg over gezegd en geschreven, maar toch willen we het nog even aanhalen in de Jouw mening.

Volgens een artikel van New York Times zou Microsoft enigszins overstag gegaan zijn en Sony hebben aangeboden om Call of Duty voor minstens 10 jaar op de PlayStation aan te bieden. Dit betekent dat Sony’s vrees niet langer gegrond is. Die vrees is namelijk dat Call of Duty exclusief wordt na het aflopen van de huidige contracten, wat over pakweg 3 jaar zou zijn. Met een vooruitzicht op 10 jaar komt daar 7 jaar bij en in 10 jaar tijd kan een hoop veranderen.

Sony heeft aangegeven dat ze niet in staat zijn om een gelijkwaardige concurrent voor Call of Duty te ontwikkelen. Althans, in technisch opzicht misschien wel, maar qua naamsbekendheid en bereik niet. Daarbij schopt het bedrijf ook doodleuk nog even tegen de schenen van EA om Battlefield als voorbeeld aan te halen. Maar is dat ook zo? Zoals aangegeven, in 10 jaar tijd kan er veel veranderen en Sony beschikt absoluut over de capaciteit en kwaliteit om een gelijkwaardige shooter als Call of Duty te maken. Bungie, anyone?

In het scenario dat Call of Duty na 2032 exclusief wordt voor de Xbox, zou Sony best met iets gelijkwaardigs kunnen komen. Maar ook kan het zijn dat het landschap over 10 jaar zo anders is, dat deze hele discussie tegen die tijd totaal niet aan de orde is en dat het aanbieden van alles via abonnementsdiensten de regel is, in plaats van uitzondering. Hoe dan ook, feit is dat Microsoft – mits het bericht van New York Times klopt – continu handreikingen doet.

Op zich wel slimme PR, want Microsoft staat hier nu als welwillende partij in daar waar Sony het zeurende jongetje is die zijn zin niet krijgt. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat in deze strijd imago niet alles is wat telt, want Microsoft heeft natuurlijk ook zo zijn plannen en zal die vroeg of laat doorvoeren ongeacht of Sony het er mee eens is of niet. Nu naar de kern: als Call of Duty de komende 10 jaar nog naar de PlayStation komt, dan is het grootste probleem in deze discussie opgelost.

Sony kan altijd meer specifieke afspraken maken om de toekomst enigszins veilig te stellen. Iets waar Microsoft wellicht in mee wil gaan, gezien ze meermaals hebben aangegeven dat het volstrekt onlogisch zou zijn om de Call of Duty franchise – die op consoles op de PlayStation het beste presteert – daar weg te halen. Wat jij? Ben je kamp Sony, kamp Microsoft of zit je met een goede bak popcorn de argumentenoorlog te volgen? We horen je mening graag nog een keertje en die kan je hieronder kwijt!