De Microsoft Activision-Blizzard deal is inmiddels uitgelopen op een argumenten gevecht, waarbij Microsoft en Sony over en weer met allerlei redenen komen waarom de deal wel en niet goed nieuws zou zijn. Sony heeft met name moeite met het idee dat ze Call of Duty kunnen verliezen. Microsoft daarentegen heeft aangegeven dat Nintendo aantoont dat ze prima zonder de geliefde Activision franchise een waardige concurrent kunnen zijn.

Daar heeft Sony nu weer op gereageerd met een tegenargument (via VGC). Dit is naar buiten gekomen via een gepubliceerde reactie gericht aan de CMA, die de deal aan het onderzoeken is. Volgens Sony is Microsofts intentie om Sony te laten veranderen in Nintendo, waar ze geen concurrentie meer aan hebben. Volgens Sony is de strategie van Nintendo anders dan die van Sony en Microsoft, omdat ze niet afhankelijk zijn van shooters voor 18 jaar en ouder.

Op het moment dat de deal doorgaat zou Microsoft virtueel exclusief eigenaar zijn van Call of Duty, waarmee ze Sony buitenspel zouden kunnen zetten. Volgens het Japanse bedrijf is het argument dat zij geen Call of Duty nodig hebben om succesvol te zijn ongegrond. Wanneer de deal doorgaat en ze Call of Duty zouden verliezen, zou Sony zoals Nintendo zijn. Dit zou weer als effect hebben dat ze dan een mindere concurrent voor Microsoft zouden zijn.

“Microsoft claims that Nintendo’s differentiated model demonstrates that PlayStation doesn’t need Call of Duty to compete effectively. But this reveals Microsoft’s true strategy. Microsoft wants PlayStation to become like Nintendo, so that it would be a less close and effective competitor to Xbox. Post-Transaction, Xbox would become the one-stop-shop for all the best-selling shooter franchises on console (Call of Duty, Halo, Gears of War, + Doom, Overwatch), as the Decision explains, and it would then be free from serious competitive pressure.”

Volgens Sony is de Call of Duty franchise samen één met PlayStation, omdat de games al sinds 2003 op het platform van Sony uitkomen en altijd zeer succesvol zijn. Als de franchise exclusief zou zijn, zou een percentage van spelers bij Sony weglopen. Wat dit percentage is, is niet bekend gezien dat zwart gemaakt is in het document.

“The franchise is firmly entrenched in gamers’ psyche: every instalment since Call of Duty was first released back in 2003 has consistently topped the charts.” “Ignoring these facts, Microsoft argues that Nintendo has been successful without access to Call of Duty. This misses the point. The Decision identifies a wide body of evidence showing that Nintendo offers a differentiated experience to Xbox and PlayStation because it is focused on family-friendly games that are very different from PEGI 18 FPS games like Call of Duty. This is supported by Microsoft’s internal documents, which, so the CMA found, show that: “In general, Microsoft’s internal documents track PlayStation more closely than Nintendo, with Nintendo often being absent from any internal competitive assessment”.”

Volgens een artikel van New York Times heeft Microsoft aangegeven dat ze bereid zijn om de franchise nog 10 jaar naar de PlayStation te brengen, waarmee het Sony argument niet echt standhoudt. Het is alleen niet officieel bevestigd, dus of dat bericht klopt zal de tijd leren.