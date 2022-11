Het gekibbel tussen techgiganten Sony en Microsoft draait allemaal maar om één ding: Call of Duty. En ook vandaag gaat het wéér over Call of Duty. Sony heeft hierover inmiddels zelf een statement uitgebracht richting de Competition and Markets Authority van het Verenigd Koninkrijk, wat in korte lijnen neerkomt op: “De strijd aangaan met Call of Duty met iets nieuws uit eigen stal gaat niet, kijk maar naar Battlefield”.

Allereerst: ouch, low blow. Ten tweede snappen we wel wat Sony probeert te zeggen. De naam Call of Duty is zo ontzettend genesteld in de wereld, dat het lastig is om nu nog met een concurrerende franchise aan te komen zetten. Waar Sony echter geen rekening mee houdt, is dat Battlefield de laatste jaren niet meer de gigant is die het ooit was. Battlefield 4 en alle delen daarvoor zou je namelijk wel als een gigantisch succes kunnen bestempelen.

Kortom, twee techgiganten kibbelen met elkaar over de voogdij van Soap, Price, Ghost en consorten. De ene partij beweert de voogdij gewoon voor lange tijd zonder tegenstribbelen te willen delen, de ander ruikt onraad. Hoe dit uiteindelijk uit zal pakken zullen we hoogstwaarschijnlijk volgend jaar ergens horen.