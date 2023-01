Waar de E3 vroeger het absolute hoogtepunt was van het jaar met een grote showvloer, veel persconferenties en gebeurtenissen er omheen, is het de afgelopen jaren steeds meer afgezwakt. Sony is bijvoorbeeld al een aantal jaren niet meer aanwezig op de beurs en ook partijen als EA zoeken liever hun eigen locatie en moment buiten de LA Convention Center op.

Dit jaar keert de E3 weer in volle glorie terug. Althans, dat is de bedoeling, maar het ziet er naar uit dat de drie grote consolemakers niet present zullen zijn. Dat Sony dit jaar niet aanwezig is mag geen verrassing zijn gezien hun ‘strategie’ de afgelopen jaren. Volgens IGN zijn Nintendo en Microsoft echter ook niet van plan om op de beursvloer aanwezig te zijn.

Microsoft heeft wel al aangekondigd een showcase te organiseren deze zomer, wat ongetwijfeld rondom de E3 zal zijn. Zij zijn echter niet op de beursvloer aanwezig met een eigen booth waar ze games speelbaar hebben. Nintendo zal ongetwijfeld voor een Nintendo Direct kiezen en Sony pakt z’n eigen moment wel met State of Play.

Dit betekent niet dat de E3 gelijk minder waardevol zal zijn, want als alle andere grote uitgevers wel present zijn is het goed mogelijk dat de beurs weer van toegevoegde waarde is.