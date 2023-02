In de zomer van 2022 verhoogde Sony noodgedwongen de adviesprijs van de PlayStation 5 en dat werd de fabrikant niet in dank afgenomen. Het Japanse bedrijf haalde destijds de veranderingen in de markt naar voren als argument en natuurlijk keken we snel naar de reactie van het groene kamp.

Microsoft ging niet mee in de prijsverhoging, maar in oktober gaf Phil Spencer nog aan dat dit in de toekomst niet uitgesloten is. Die dag is nu toch gekomen, in ieder geval in het land van de rijzende zon. Microsoft heeft namelijk bekendgemaakt dat de Xbox Series X|S vanaf 17 februari een stukje duurder zullen zijn.

Zo zal de Xbox Series X van 54.978 yen naar 59.978 stijgen, respectievelijk van ongeveer €389,- naar €425,- euro. De goedkopere Xbox Series S ziet een soortgelijke stijging: 32.278 naar 37.978 yen, van €229,- naar €269,- euro. Microsoft zegt tegenover Gematsu dat de verhoging een enorm moeilijke beslissing was, maar dat het wel een nodige wijziging is om spelers in Japan de ultieme Xbox-beleving te kunnen blijven geven.

“After carefully evaluating the market condition of Japan, we have decided to change the suggested retail price of Xbox consoles in the country. We regularly evaluate the impact of local pricing to maintain reasonable consistency across regions. This price revision affects our customers and was a difficult decision to make, but going forward we will continue to provide the ultimate Xbox experience that our customers expect.”

Daarmee is het hek van de dam en is de eerste prijsverhoging van Microsofts consoles nadat in India al gedaan te hebben een feit. Het zijn vooralsnog geen enorme bedragen, maar het zou ons niet verbazen als andere regio’s zullen volgen.