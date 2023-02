Met The Last of Us lijkt HBO de eeuwige vloek omtrent videogame adaptaties verbroken te hebben en kunnen we de serie – tot nu toe – een enorm succes noemen. Wat we echter niet hadden verwacht, is dat de serie ook aangehaald zou worden in de eeuwig durende discussie over Microsofts overname van Activision Blizzard.

Niks is minder waar, want Lulu Cheng Meservey, chief communication officer bij de Amerikaanse uitgever, heeft namelijk in een uitgebreid relaas op Twitter de serie van HBO betrokken. Meservey tikt de FTC aan – de Amerikaanse instantie die op dit moment de overname nog aan het onderzoeken is – en zegt dat het succes van de serie andermaal het bewijs is dat Sony de consolemarkt domineert en er dus geen reden zou moeten zijn om de overname te blokkeren.

De CCO gaat verder door te stellen dat Sony zelfs “the first of us” is en dat de fabrikant het ook zonder de bescherming van de FTC prima zal doen. Het is in ieder geval een interessante manier van denken en ondergetekende denkt dat Meservey aan het solliciteren is naar een plekje in de volgende ontslagronde van Microsoft.

Hi @FTC — did you catch last night’s episode of The Last of Us? It was incredible. No wonder the show is breaking records. It’s a true blockbuster, watched by tens of millions. If you haven’t already, you should check it out. You may be particularly interested in the fact that pic.twitter.com/MhcT0DmOsM — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) January 30, 2023