Gisteren werd bekend dat Electronic Arts de stekker uit Apex Legends Mobile zal trekken en dat Battlefield Mobile helemaal nooit officieel zal uitkomen. Dit blijken niet de enige games te zijn die vroegtijdig aan hun einde komen, want volgens Jason Schreier van Bloomberg zou EA ook een onaangekondigde game in het Titanfall/Apex Legends universum geannuleerd hebben.

Het zou hier om een singleplayer game gaan, die in ontwikkeling was bij Respawn Entertainment. Het project had als naam TFL of Titanfall Legends, waarbij de gameplay insteek een first-person shooter was met een focus op mobiliteit en stijl.

Door het annuleren van deze game, zijn er 50 mensen bij Respawn Entertainment die zonder een project zitten. Voor hen tracht EA nieuwe posities te vinden, maar er bestaat een kans dat ze op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging.