Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat ze de stekker uit twee mobiele games trekken: Apex Legends Mobile en Battlefield Mobile. Die eerste game is reeds verkrijgbaar en dat nog niet eens zo heel lang, maar volgens EA voldoet de titel niet aan de wensen qua nieuwe content, kwaliteit en de lat die ze hebben gesteld, ondanks een sterke start.

De game zal op 2 mei om 01:00 uur ’s nachts offline gaan, waarmee het over en uit is voor deze mobiele titel. Battlefield Mobile is officieel nog niet gelanceerd, maar ook die titel is een kort leven beschoren. De game zou niet voldoen aan de eisen van de uitgever en ook niet meer passen in het toekomstperspectief voor de franchise.

Bovendien heeft EA Games besloten om Industrial Toys te sluiten, de ontwikkelaar van Battlefield Mobile.