De PlayStation 5 is de afgelopen twee jaar moeilijk verkrijgbaar geweest, maar we zouden nu verbetering moeten merken. De console wordt steeds beter verkrijgbaar en hierbij richt Sony zich ook steeds meer op het aantrekken van nieuwe spelers naar de console. Uit de cijfers blijkt nu dat Sony hier buitengewoon succesvol in is.

Uit de presentatie van financiële cijfers blijkt dat 30% van de actieve gebruikers op de PlayStation 5 nooit een PlayStation 4 console heeft gehad. Een significante groep van spelers op de PlayStation 5 zijn dus volledig nieuwe gebruikers, hoewel hier ook spelers onder kunnen vallen die bij aanschaf van de PlayStation 5 een gloednieuw account hebben aangemaakt.

Sony weet hoe dan ook dus een nieuwe afzetmarkt aan te boren en ze hebben zoveel vertrouwen in de console, dat ze de verwachting van het aantal te verschepen units voor dit kwartaal zelfs met een miljoen units naar boven hebben bijgesteld.