Over een maand viert Gran Turismo 7 zijn eerste verjaardag en ontwikkelaar Polyphony Digital is nog verre van klaar met de game. Zo wordt het spel nog regelmatig van updates voorzien en daarnaast krijgt Gran Turismo 7 later deze maand ondersteuning voor PlayStation VR2. Er zit dus nog volop leven in het meest recente deel uit de franchise, maar dat weerhoudt de ontwikkelaar er niet van om al verder vooruit te kijken.

Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi heeft in een interview namelijk aangegeven dat Polyphony Digital al bezig is met de volgende Gran Turismo-game. De studio heeft al “een thema” en Yamauchi zou er graag meer over willen vertellen, maar hij geeft aan dit nog niet te kunnen.

“Actually, we do have a theme. We are starting to work on the next one, but I can’t talk about it yet. It’s a shame that I can’t talk about it very much.”

Het zal vermoedelijk ook nog wel een tijdje duren totdat er officiële informatie over de volgende Gran Turismo wordt vrijgegeven. Wanneer we een nieuw deel kunnen verwachten is uiteraard ook koffiedik kijken. Als we kijken naar de gehele Gran Turismo-serie, ligt het in de lijn der verwachting dat het volgende deel uitsluitend voor de PlayStation 5 zal worden gemaakt. Per consolegeneratie heeft Polyphony Digital immers twee delen uitgebracht.