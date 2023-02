Microsoft begon vorig jaar augustus met het uitgeven van een nieuwe serie van Xbox controllers, namelijk de Shift Special Edition-serie. In deze reeks is nu een nieuwe kleur beschikbaar, zo heeft Microsoft aangekondigd.

In deze serie zijn al Aqua Shift en Lunar Shift beschikbaar en daar komt nu Stellar Shift bij. Deze controller heeft blauw/paarse kleuren en deze kleurencombinatie is gebaseerd op de ruimte. Net als de andere controllers in de Shift Special Edition-reeks, zal ook de nieuwste telg beschikken over zijgrepen van rubber. De controller kan gebruikt worden voor de Xbox en pc.

Gamers die de Stellar Shift gebruiken op de Xbox Series X|S krijgen nog een leuke extra. Als je de controller aansluit, dan wordt er een speciale dynamische achtergrond ontgrendelt, die hetzelfde kleurenpalet heeft als de controller.