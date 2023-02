We hebben tot nu toe nog weinig mixed reality games langs zien komen, hoewel Nintendo in de zomer van 2021 een aardige poging heeft gedaan met Mario Kart Live: Home Circuit. Ontwikkelaar Velan Studios is ondertussen stilletjes bezig geweest met een nieuwe iteratie van deze “game”, hoewel ditmaal de Italiaanse loodgieter niet centraal zal staan.

In plaats daarvan is de studio samen gaan werken met speelgoedfabrikant Hot Wheels, die we natuurlijk kennen van de autootjes. Vanaf 14 maart aanstaande is Hot Wheels: Rift Rally verkrijgbaar voor dePlayStation 4, PlayStation 5 en mobiele apparaten. Net zoals met Mario Kart krijg je bij het pakket een aantal “gates” waarmee je je eigen circuit kunt opzetten en natuurlijk een auto waarmee je kunt scheuren.

Hot Wheels: Rift Rally zal in twee varianten verschijnen, de standaard editie die $129,99 dollar zal kosten en een Collector’s Edition die twee tientjes meer kost. Pre-orders zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor bewoners van de Verenigde Staten.