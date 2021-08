Review | Mario Kart Live: Home Circuit – De Mario Kart franchise is er een die op vrijwel elk Nintendo platform een of meerdere nieuwe delen mag verwelkomen. Zo hebben we door de jaren heen ontzettend veel plezier gehad met de diverse games in deze reeks en waar die vooral op elkaar leken qua opzet, gooit Nintendo het roer met Mario Kart Live om. Met een fysieke kart, verkrijgbaar in Luigi en Mario uitgaves, bouwen we van onze huiskamer een heuse racebaan en dat levert veel plezier op. De game is al geruime tijd verkrijgbaar, maar een review namens PlaySense kan natuurlijk geen kwaad, want we hebben genoeg over deze racer te vertellen.

Anders dan anders

Voor Mario Kart Live dien je de gelijknamige applicatie te downloaden uit de Nintendo eShop en die is geheel gratis. Voordat je dat gelijk doet, je hebt er zonder de fysieke uitgave niet zoveel aan. Deze game kan immers enkel gespeeld worden met een daadwerkelijke kart en bijbehorende poorten. Dit schaf je als een pakket aan en in dit pakket tref je tevens een oplaadkabel voor de fysieke kart, wat eens in de zoveel tijd nodig is. Ook deze miniatuurauto heeft immers ‘brandstof’ nodig. De kabel is nogal aan de korte kant, maar doet hoe dan ook z’n werk en naast het autootje met een van de iconische figuren, ontvang je nog zes kartonnen borden. Twee hiervan zijn uitgerust met pijlen om je de rijrichting aan te geven en vier dienen als poort waar je doorheen moet rijden.

Het karton is ook zo gevouwen dat het heel makkelijk op te bergen is en ook weer uit te klappen bij gebruik, waardoor het nooit al te veel ruimte inneemt. Dat allemaal tot je beschikking, dan wijst het voor zich, aangezien de applicatie je wegwijs maakt in hoe Mario Kart Live precies werkt. Allereerst dien je de kart te koppelen aan de game en dat doe je door de camera, die in de rolbeugel van de kart verwerkt zit, te richten op het scherm van de Nintendo Switch alwaar een QR-code getoond wordt. Dat eenmaal gedaan, dan ben je eigenlijk klaar om een baan aan te leggen en dat legt de game je ook uitstekend uit. Dit gaat middels de eerder genoemde kartonnen poorten die je in de kamer plaatst.

Met wat virtueel verf op de wielen rijd je vanaf het startpunt door de poorten heen en dat geheel naar eigen inzicht. De route maakt niet uit, zolang je de poorten in volgorde maar passeert. Eenmaal een rondje klaar, dan ben je gereed om daadwerkelijk te gaan racen en dat kan in verschillende modi. Zo kun je een kampioenschap op geheel traditionele wijze aangaan, maar ook een custom race opzetten en een time trial opstarten. Dit spreekt allemaal wel voor zich, hoewel een kampioenschap misschien iets meer toelichting verdient, omdat het door de opzet van de game weer net even anders is.

Onderaan de ladder

Je kunt nadat je een baan hebt gemaakt een kampioenschap racen die uit drie races bestaat en dat doe je dan gewoon in de woonkamer. Hierbij is het de bedoeling om zo hoog mogelijk te finishen voor de punten en degene die aan het einde van deze drie races de meeste heeft, die wint het kampioenschap. Zo kun je diverse kampioenschappen afwerken en die komen allemaal met een thema per race. Het circuit kun je ook aanpassen tussen de races door of gewoon de bestaande baan houden. Per race varieert de invulling echter naargelang het thema. Zo rijd je op het ene moment in een zonnige omgeving in de woonkamer en het andere moment moet je uitkijken voor blokjes ijs die over de baan vliegen terwijl de sneeuwvlokken voorbij dwarrelen.

Wat Mario Kart Live doet is je baan middels augmented reality visueel een aankleding geven naargelang het thema en dat zorgt voor de variatie tijdens het spelen. Gezien je werkelijk elke baan aan kan leggen en de game zich daar automatisch op aanpast, zijn de mogelijkheden onbegrensd, zeker als je wat langer doorspeelt. In eerste instantie rijd je in de 50CC klasse, wat de langzaamste variant is, maar door kampioenschappen te winnen zul je op de ladder stijgen en dus ook 100CC en 150CC vrijspelen, waardoor het er een stuk rapper aan toegaat. Het is wat dat betreft zo traditioneel Mario Kart als maar kan en daardoor voelt het heel erg vertrouwd aan.

Customizen tot je een ons weegt

De gameplay is vrijwel identiek aan andere Mario Kart games met als grote verschil nu dat je zelf de banen maakt. Je krijgt weer alle bekende power-ups voor je kiezen en daarmee kun je een race in jouw voordeel beslechten, maar ook net een race verliezen als een achterligger je te grazen neemt. Hoe je het ook wendt of keert, het blijft altijd leuk om Mario Kart te spelen en om je een goed gevoel van progressie te geven zul je nu de nodige items kunnen unlocken naargelang je prestaties in de races. Dit zijn nieuwe karts, maar ook outfits, toeters en meer. Dat verandert fysiek natuurlijk niks aan het geheel, maar die groene kart van Luigi was plots in onze game een heuse graafmachine en Luigi had een bouwhelm op. Het maakt voor de gameplay niets uit, maar het zorgt wel voor plezier en variatie.

Qua customize opties heb je behoorlijk wat mogelijkheden, wat je gaandeweg vrijspeelt en hoewel het een simpel concept is, voegt het wel wat aan het geheel toe. Toch is het uiteindelijk het racen zelf waar het om draait en gezegd mag worden, is dat de game zich uitstekend laat besturen. De kart is vlot, kan goed tegen een stootje en kan prima overweg met verschillende ondergronden. Zelfs op tapijt komt de kart vooruit, hoewel dat niet het ideale scenario is. Speel de game het liefst op een vlakke vloer, bijvoorbeeld laminaat, want dan heb je de optimale snelheid en controle. Dit alles beleef je op de Nintendo Switch in realtime, waarbij de camera op de kart een livefeed naar de handheld doorstuurt. Dat in een 720p resolutie is prima te noemen, waarbij de framerate continu stabiel is.

Speel je Mario Kart Live op je televisie, dan geniet je van een resolutie in 1080p op eveneens een stabiele framerate van 30 fps. Het enige is wel dat het beeld kan schokken of haperen, maar dat ligt niet zozeer aan de visuele kwaliteit van de game, maar meer aan het bereik van de kart ten opzichte van de handheld. Dat is een ruimte zonder obstakels met een omtrek van pakweg 5 meter. Maar het is begrijpelijk als er allerlei muren en andere signalen in de kamer te vinden zijn, waardoor de verbinding verstoord kan worden. Zoek dus altijd naar een ruimte met zo min mogelijk elementen die het signaal kunnen verstoren, want alleen dan kan je op de meest fijne manier racen. Feit blijft wel dat het bereik nu eenmaal vrij beperkt is, waar je rekening mee moet houden.

Racen met z’n vieren

Heb je vrienden die ook de beschikking hebben over Mario Kart Live? Dan kun je een heuse multiplayer race opzetten. Dit gaat op een identieke wijze als wanneer je alleen speelt, de chaos is dan echter groter omdat er tot vier karts door de kamer rijden. Dit geeft de game een extra beleving, aangezien je dan het echte multiplayer gevoel als vanouds kunt nabootsen. Bovendien geeft het Mario Kart Live ook een meerwaarde en dat kan de game zeker goed gebruiken, want we kunnen er niet omheen dat het op den duur een wat repetitieve aangelegenheid kan worden voor vooral de wat oudere gamers. Voor kids is dit natuurlijk fantastisch, die hun fantasie volledig de vrije loop kunnen laten met het maken van banen en optimaal plezier halen uit de multiplayer en natuurlijk de gameplay.