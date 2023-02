Ontwikkelaar Level-5 heeft een cultstatus wanneer het aankomt op JRPG’s. Dark Cloud, Ni no Kuni, Dragon Quest VIII… de lijst is lang. Na Ni no Kuni II: Revenant Kingdom bleef het echter aardig stil rondom een nieuwe, grote aankondiging vanuit deze ontwikkelaar. De Nintendo Direct doorbreekt de stilte door Deca Police te onthullen.

Deca Police belooft een bijzondere titel te worden die het beste van JRPG’s combineert met een ander genre waar Level-5 ook bekend mee is: puzzelen. Daarbij heeft de game ook een prachtige artstyle, iets waar Level-5 eveneens om bekend staat. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar Deca Police verschijnt dit jaar voor de Nintendo Switch.