Middels een zeer korte teaser maakte Level-5 tijdens de Nintendo Direct uitzending bekend dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Professor Layton-game. De game zal dus in ieder geval voor de Nintendo Switch verschijnen en krijgt de titel ‘Professor Layton and The New World of Steam’.

In de teaser vangen we een glimp op van hoe Layton eruit zal gaan zien in de game en de wereld die we mogen gaan verkennen. Een steampunk setting klinkt in ieder geval interessant voor een nieuw Layton mysterie. Voor nu is het wachten tot Level-5 meer bekendmaakt over het aankomende avontuur van Layton.