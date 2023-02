Recent verscheen de game Tactics Ogre Reborn en hier kon je in onze special al lezen dat de game veel meer is dan een simpele remaster. De game is namelijk een verbeterde versie van Tactics Ogre: Let Us Cling Together, een game uit 1995 die later toch een van de grondleggers van het genre bleek te zijn.

Mocht je deze game na het lezen van de special zelf eens willen uitproberen en beschik jij over PS Plus Premium, dan zal je in een twee uur durende trial kennis kunnen maken met Tactics Ogre Reborn.

Welke games nog meer een trial krijgen, weten we nog niet aangezien Sony nogal willekeurig lijkt te kiezen uit de titels. Desalniettemin zien we de aanwas van trials flink toenemen, wat natuurlijk een goed teken is.