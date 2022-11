Special | Tactics Ogre : Reborn – Strategische RPG’s lijken de laatste maanden weer helemaal hip te zijn. Het genre was voor een lange tijd in een knusse winterslaap gedommeld, maar dankzij recente games als Triangle Strategy, The DioField Chronicle, Fire Emblem, de remake van Langrisser I & II, … beleeft het genre momenteel een ‘nieuw leven’. Mede verantwoordelijk voor die heropleving is Square Enix, een uitgever die de laatste tijd wel vaker beroep doet op hun oudere titels. Om zoveel mogelijk mee te surfen op de golf van tactische RPG’s, haalde Square Enix één van de grondleggers van het genre nog eens vanonder het stof vandaan. Nee, een nieuwe Final Fantasy Tactics is er nog steeds niet, maar we kunnen vanaf nu wél genieten van Tactics Ogre Reborn: een verbeterde versie van Tactics Ogre: Let Us Cling Together, een game uit 1995 die in 2010 al een remake kreeg voor de PSP.

Een nieuwe nieuwe versie?

Het betreft hier dus een nieuwe uitgave van een nieuwe uitgave van het origineel, wat misschien al direct wat wenkbrauwen doet fronsen. Een game die tot tweemaal toe heruitgebracht wordt, dat klinkt immers als een makkelijke ‘cashgrab’, niet? Tactics Ogre: Reborn is echter allesbehalve dat. Alhoewel er veel van de vorige versie is behouden, zijn er ook voldoende veranderingen toegepast die het geheel meer toegankelijk en modern maken. Zodoende kan Tactics Ogre: Reborn perfect gespeeld worden als nieuwkomer, maar ook voor oude bekenden is er voldoende nieuws om een nieuwe playthrough te rechtvaardigen.

Het verhaal van Tactics Ogre: Reborn is hetzelfde gebleven: we bevinden ons op de ‘Valerian Isles’, een koninkrijk dat na de dood van zijn koning op een vrij dramatische manier aan het verbrokkelen is. Drie facties (de Bakram, de Galgastani en de Walister) vechten nu namelijk een onderling oorlogje uit om het gebied in handen te krijgen. Te midden van dit conflict staan Denam, zijn zus Catiua en hun vriend Vyce, die proberen een revolutie te ontketenen. Wat volgt is een intrigerend politiek verhaal vol plotwendingen en best heftige momenten. Bovendien dien je op sommige momenten keuzes te maken, die niet altijd moreel zwart of wit zijn, waardoor het verhaal in radicaal verschillende richtingen kan gaan. Meerdere playthroughs worden dus ook aangeraden om zo alternatieve verhaallijnen te ontdekken.

In het begin is alles echter wat overweldigend: er worden direct heel wat namen en termen op je gegooid en je moet wel even door die zee aan informatie roeien. Eens je die initiële drempel overgestapt bent, staat je echter wel een memorabel avontuur met diepgaande lore te wachten. Dat avontuur is nu bovendien voor het eerst volledig ingesproken: je hebt de keuze uit zowel Engelse als Japanse stemmen en beide opties zijn voortreffelijk. De complexe karakters van de personages komen hierdoor nog beter uit de verf en het is een welkome toevoeging aan het pakket. Over audio gesproken: ook de soundtrack is herwerkt, met een positief resultaat. Wisselen tussen de nieuwe en originele muziek is echter niet mogelijk.

Meester tacticus

De grootste veranderingen in deze nieuwe versie vind je echter in de concrete gameplay en de presentatie ervan. Als eerste de visuals: deze hebben een merkbare upgrade gekregen, waardoor de omgevingen en personages nu in Full HD te bewonderen zijn en dit pakt meestal goed uit. Vooral de speelvelden, menu’s en portretten van personages ogen hierdoor een pak scherper… maar het is niet al goud wat blinkt. De sprites van de personages, die voordien in een charmante pixel art waren gemaakt, schitteren ditmaal een pak minder. Er is een soort filter over de visuals gegooid, waardoor de sprites een ‘wazige’ look hebben gekregen. Hierdoor steken deze wel wat af tegen de scherpere omgevingen, wat beter had gekund.

Op vlak van gameplay kunnen we met plezier melden dat Tactics Ogre: Reborn nog steeds een fantastische tactische RPG is. Samen met Final Fantasy Tactics lag deze game ook aan de basis van het genre, dus de verwachtingen zijn best hoog. De gameplay is in de basis hetzelfde gebleven: je beweegt je soldaten over een grid-based veld en je probeert tijdens jouw beurt zoveel mogelijk schade aan te brengen aan je vijanden om ze uit te schakelen en de veldslag te winnen. Klinkt simpel, maar de zaken liggen uiteraard wat complexer dan dat. Een soldaat kan namelijk uitgerust worden met verschillende wapens en spreuken die – afhankelijk van zijn class – meer of minder schade zullen aanbrengen. Ook is een personage verbonden aan een bepaald element, dat dan meer of minder schade zal aanrichten tegen bepaalde andere elementen. Ja, het systeem is best diepgaand.

De gameplay verloopt best vlot, want ook hier zijn er veranderingen doorgevoerd. Een diepgaand combat systeem heeft immers een overzichtelijk slagveld met een handige UI nodig en dat is toevallig exact wat we kregen. Het traject van je aanvallen wordt duidelijk aangegeven, de levensbalken van de troepen kunnen deze keer permanent aangezet worden, je krijgt meer info over de efficiëntie van je aanvallen en meer. Allen kleine veranderingen, maar samen zorgen ze wel voor een opvallend betere (en gemakkelijkere) ervaring. De game heeft bovendien een framerate van 60fps, die de gameplay vlotter doet aanvoelen. Het enige ‘minpuntje’ is de camera: deze kan je niet vrij bewegen, maar kan enkel een kwartslag gedraaid worden. Hierbij kan je ofwel horizontaal, ofwel verticaal bewegen, maar om te wisselen tijdens beide perspectieven moet je eerst even de camera terug op het neutrale perspectief zetten, wat onhandig aanvoelt.

Management voor gevorderden

Wanneer personages een missie overleven, krijgen ze experience points, waardoor ze in level stijgen. Dit klinkt allemaal heel logisch, maar Tactics Ogre: Reborn heeft hier wel degelijk een grote verandering ondergaan. Waar je vroeger (op een traag tempo) ‘Skill Points’ verdiende die gebonden waren aan een bepaalde class, zullen de personages nu individueel in level stijgen en op die manier vaardigheden vrijspelen. Dit is een heel nuttige verandering gebleken, want je krijgt hierdoor veel sneller toegang tot bepaalde vaardigheden waardoor je ook sneller kan experimenteren met verschillende tactieken. Ook heeft deze versie een hoop nieuwe vaardigheden gekregen, waardoor ook ‘oude rotten’ met nieuwe strategieën aan de slag kunnen gaan. Als je plezier haalt uit het individueel micromanagen van troepen, dan zal je je hier sowieso als een vis in het water voelen!

Ook tijdens gevechten kan je nu je personages doen groeien: in deze versie verschijnen er namelijk geregeld ‘buff cards’ op het speelveld die je kan oppikken. Blauwe kaarten geven je een tijdelijke boost en groene geven je een permanente boost. Er is ook een rode variant te vinden, die je moet proberen te vermijden aangezien deze een negatief effect geeft. Let wel op: ook de vijanden kunnen deze boosts oppikken en de vernieuwde AI is pienter genoeg om hiervan gebruik te maken. Je moet je koppie er echt wel bijhouden en gebruikmaken van alle tools die je krijgt, want Tactics Ogre: Reborn is bij momenten brutaal moeilijk.

Als het je even te veel wordt, kan je echter wel de AI als hulp inschakelen door één (of meerdere) van je soldaten op autopiloot te zetten. Je kan (als je dat zou willen) zelfs volledige levels door de AI laten spelen en (als je personages goed uitgerust zijn) is die AI capabel genoeg om je de overwinning te bezorgen. We moeten wel toegeven dat de AI soms… ‘twijfelachtige’ beslissingen neemt, maar algemeen raakt het klusje wel geklaard. Handig dus als je je enkel wilt focussen op het verhaal, of als je snel even wat experience points wilt verdienen. Het micromanagen van je personages zal je toch nog steeds zelf voor je rekening moeten nemen: de AI kan nu eenmaal geen wonderen verrichten.

Conclusie

Als fan van tactische RPG’s zal je je met Tactics Ogre: Reborn zeker vermaken. Er is immers een gegronde reden waarom het origineel wordt beschouwd als één van de grondleggers van het genre. Deze ‘Reborn’ versie is bovendien meer dan een simpele remaster: de game heeft talloze veranderingen meegekregen die de ervaring moderner, dynamischer en beter maken. De character sprites ogen dan wat wazig en de camera is bij vlagen wat onhandig, maar daarnaast hebben we eigenlijk weinig negatiefs te zeggen over deze versie. Wees wel gewaarschuwd dat Tactics Ogre: Reborn een best intensieve game is: voor je het weet ben je uren en uren bezig met het zorgvuldig uitrusten van elk individueel personage in je party, zodat je optimaal voorbereid bent op de volgende veldslag. Dit is eigenlijk een soort verplichting, want gevechten zijn absoluut niet makkelijk, al zeker niet als je onvoorbereid bent. Tactics Ogre: Reborn mag dan wel wat overweldigend zijn in het begin, maar als je er tijd en moeite instopt, staat je een boeiend fantasy avontuur te wachten met diepgaande tactische combat.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Nintendo Switch, pc.