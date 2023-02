Meer dan 22 jaar geleden bracht SEGA Cosmic Smash uit in diverse speelhallen in Japan en Europa, gevolgd door een Dreamcast release die alleen in Japan beschikbaar was. Nu is het echter tijd voor het spel om geherintroduceerd te worden aan de wereld voor PlayStation VR2 in de vorm van C-Smash VRS.

Het bestaan van C-Smash VRS is sinds eind vorige maand al bekend dankzij een teaser website en diverse social media profielen die waren aangemaakt. De aankondiging komt dus niet geheel als een verrassing, maar nu hebben we eindelijk wat meer informatie over de nieuwe game, die wordt ontwikkeld door Wolf & Wood.

De volledige release van het spel zal niet alleen in singleplayer te spelen zijn, maar ook in multiplayer met de coöp en versus modi. Wolf & Wood belooft “ultra soepele gameplay en verbluffende trickshots en slow mo” in deze mix tussen sport en puzzel.

Vanaf 23 maart zal er een demo beschikbaar zijn van het spel. De releasedatum van C-Smash VRS is nog niet bekend, maar die zouden we volgens Wolf & Wood binnenkort mogen verwachten. Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.