Review | Logitech G FITS – In het dagelijks leven zul je steeds meer mensen op straat zien rondlopen met earbuds in hun oren. Apple was het bedrijf die deze markt echt open heeft gebroken met de populaire AirPods en sindsdien worden we overspoeld door het aanbod van zowel grote als kleine merken, maar als het gaat om games is datzelfde aanbod toch nog relatief schaars. Dat heeft te maken met audio latency; een vertraging tussen wat je ziet op het scherm en wat je oren horen. Dat is – zeker voor competitieve gamers – van enorm belang voor een fijne game ervaring. Dit heeft Logitech ook gemerkt, daarom heeft de fabrikant de Logitech G FITS gemaakt. Hebben we hier draadloos goud in handen?

Fit op de rit

De doos komt aan met de inmiddels bekende stijl van Logitech G, de gaming tech van de fabrikant. Bij het openen van het doosje word je begroet door een zwart matte case, een korte USB-A naar USB-C oplaadkabel, eenzelfde USB-C dongle voor de LIGHTSPEED connectie en een bijbehorende USB-A adapter. Al snel zullen je ogen echter vallen op de vacuüm gesealde buds. Waarom worden ze zo geleverd, vraag je je misschien af? Nou, Logitech heeft voor de G FITS de handen ineengeslagen met Ultimate Ears, sinds 2008 een dochterbedrijf van Logitech. De buds maken namelijk gebruik van UE’s Fit technologie. Dit zijn earbuds die geleverd worden met daarin een speciale gel. Tijdens de installatie worden de tips van de buds naar je oren gevormd, zodat ze altijd goed zullen zitten. Een behoorlijke unieke propositie, waar wel een prijskaartje van € 249,00 aan hangt.

Middels een QR-code die in het doosje zit, word je doorverwezen naar de App Store (iOS) of Play Store (Android) en zo van begin tot eind door de installatie geloodst, waaronder het verbinden van de buds aan je smartphone of tablet en natuurlijk het vormen van de earbuds. Dit ging verder vlot en zonder problemen. Tijdens de installatie worden de ingebouwde LEDs opgewarmd en zodoende naar je oren gevormd, dit hele proces duurde ongeveer een minuutje en daarna ben je in principe klaar om te gaan. De G FITS worden trouwens geleverd met één setje van deze tips en je kunt via de website extra tips bestellen. Het is in ieder geval een leuk foefje en – eerlijk is eerlijk – sindsdien zitten de buds altijd perfect in m’n oren. Qua verschillen in geluid of isolatie van de buitenwereld (er is geen actieve noise cancellation) merken we echter weinig tot geen verschillen op.

Allerhande rare keuzes

Enfin, we komen nog even terug op de case, die bestaat uit gehard plastic. Gesloten is het een stevig dingetje, maar zodra je het doosje opent en het felgele interieur onthuld wordt, voelt de deksel en met name het scharnier toch wel erg fragiel aan en kun je die zonder al te veel moeite behoorlijk buigen. Nu zal de case grotendeels gesloten door het leven gaan, maar we hebben wel onze vraagtekens bij de levensduur. Wat we voornamelijk bizar vinden, is dat de oplaadindicator zich aan de binnenkant van het hoesje bevindt en geen draadloos opladen ondersteunt, wat we toch wel verwachten in deze prijscategorie. In ieder geval, je kunt dus niet met een blik op de case zien of je weer klaar bent om te gaan gamen (of sporten, boodschappen doen, etcetera). Qua batterijduur gaan de G FITS ongeveer 7,5 uur mee op één lading, waar de case garant staat voor wederom een volle lading. Dat zijn aardige cijfers voor de buds, maar wel gebrekkig voor een case.

Daarbij is de G FITS app voor iOS en Android heel aardig en duidelijk in gebruik, maar er is wel een vervelende beperking. Het is namelijk mogelijk om via de app de EQ van de buds aan te passen en dit werkt eigenlijk best wel goed, maar het is dan weer niet mogelijk om je eigen custom profiel mee te nemen naar één van de consoles. Je bent daarom op bijvoorbeeld een Nintendo Switch, PlayStation of Xbox Series X|S toegewezen op het “G Signature” profiel. Daar komen we later op terug, maar het is bovenal vervelend dat je dus constant wisselt tussen geluidsprofielen als je de G FITS op meerdere platforms gebruikt.

Neutraal geluid, brakke microfoon, hier en daar connectieproblemen

Dat brengt ons meteen bij het volgende punt en dat is natuurlijk het geluid. Zoals gezegd maak je op consoles noodgedwongen gebruik van het door Logitech opgestelde “G Signature” profiel. Dat profiel is behoorlijk neutraal, wat we onder andere opmerken door het ontbreken van diepe bass tonen, waardoor genres zoals hip-hop of house niet heel goed uit de verf zullen komen, meer gericht op games zal de zware rumble van bijvoorbeeld explosies missen. De mids klinken goed, waardoor stemmenwerk en zang duidelijk vanuit de mix naar voren komen. Het zwakste punt van de G FITS is de afstelling van de treble, die soms een ruwe aanslag pleegt op je trommelvliezen, met name bij sissende klanken. Al met al klinken de G FITS prima, maar ze blinken op geen enkel gebied echt uit.

De microfoon zijn we wat minder positief over. Via Discord hebben we weliswaar gewoon een gesprek kunnen voeren, maar het is geen fijn geluid voor de luisteraar. De microfoon doet je namelijk klinken alsof je in een put zit en bovendien nog eens vervormd, tot aan het robotische aan toe. Daarbij ontbreekt het aan treble en lijkt het dus alsof je met een prop in je mond aan het praten bent, samenvattend zijn de G FITS voor communicatie weliswaar functioneel, maar het is absoluut geen wereldklasse. Tevens merken we op dat de Bluetooth connectie met onze smartphone hier en daar wegviel. Dat loste zichzelf snel op, maar er was nooit een directe aanleiding waarom dit zomaar kon gebeuren. De LIGHTSPEED technologie van Logitech is wederom sterk en er is geen greintje lag op signaalonderbreking om te benoemen.

Schaamteloze rebrand?

We benoemden het al kort in het begin, maar Logitech heeft voor de G FITS gebruikgemaakt van de technologie van diens dochterbedrijf Ultimate Ears. Sterker nog, de G FITS lijken eigenlijk op ieder front op de UE Fits, van de vorm van de buds tot aan de case en diens interieur. Zodoende heeft Logitech simpelweg de styling ietwat aangepast en een LIGHTSPEED dongle in het doosje gestopt. Dat is natuurlijk fijn voor platform compatibiliteit, maar daarentegen vraagt Logitech nu wel een stevige meerprijs voor dat pakketje, ongeveer € 50,-, en dat voelt toch wel als een simpele rebrand voor het “gaming” publiek. De vervangbare tips zijn daarbij overigens behoorlijk duur: $29,99 voor een paar, waar het nog eens onduidelijk is welke maat er bij de G FITS geleverd worden en naar welke maat je eventueel moet overstappen.