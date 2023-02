Hoewel Saints Row zeker een vermakelijke game is, wist het bij release niet helemaal te overtuigen. Er waren nogal wat tekortkomingen en issues, die overigens via updates voor een groot deel zijn aangepakt. Dit maakt ook dat Saints Row zeker nu een game is die de moeite waard te noemen valt.

Helaas voor Embracer Group, de eigenaar van de ontwikkelaar en het IP, zijn de verkopen erg tegengevallen. Dit volgt ongetwijfeld op de lauwe ontvangst door de media, waardoor er sprake is van een flop. In een nieuw financieel rapport stelt het bedrijf officieel dat de game het onder verwachtingen heeft gedaan.

In hetzelfde rapport staat ook dat ze hun aanvliegroute naar het groen licht geven voor nieuwe projecten hebben aangepast. Hoewel ze niet specifiek Saints Row benoemen, spreken ze over dat elk project het recht op bestaan moet verdienen. Als je dat in perspectief met Saints Row plaatst, klinkt het allemaal wat somber.

Als gevolg van deze ‘nieuwe’ benadering stelt Embracer Group ook dat de focus in eerste instantie op kwaliteit moet liggen, van waaruit unieke ervaringen gemaakt kunnen worden. Bij Saints Row was dat wellicht een proces dat in verkeerde volgorde verliep, gezien de kwaliteit pas na de release beter werd.

“We have increased management focus and efforts to optimize investments and efficiency across the group even further. To simplify, each project has to earn its right to exist, which means we will increase our efforts to put quality first even further, and make sure we create unique positive player experiences.”