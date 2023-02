VR is momenteel weer hip, mede door de aankomende lancering van ¬†PlayStation VR2. Het Chinese Tencent zou echter vorig jaar een project opgestart zijn om ook VR-hardware te maken, maar dat plan is even anders uitgedraaid. Volgens bronnen van Reuters zou het ‘VR-plan’ van Tencent momenteel in de vuilnisbak liggen.

Er was in de voorbije maanden al een concept gelanceerd van een ‘ring-achtige’ handheld controller, maar het bedrijf is tot de conclusie gekomen dat het niet rendabel genoeg zou zijn om de ontwikkelkosten te compenseren. Daarnaast miste de hardware eigenlijk wat nut: er waren slechts een beperkt aantal games en het apparaat had eigenlijk geen verdere functies.

Tencent zelf heeft dit nieuws niet officieel bevestigd, maar heeft wel laten weten dat men ‘interne personeelsveranderingen’ heeft ondergaan.