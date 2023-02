Vorige week dook er een gerucht op dat Sony weer een nieuwe ontwikkelaar aan zich had gebonden. Dit is nog niet officieel bekendgemaakt, maar er is bewijs gevonden dat dit wel degelijk het geval is.

De firma Pitchbook is in de online data van Ballistic Moon gedoken. Daar is uit naar voren gekomen dat de huidige status van de ontwikkelaar ‘acquired/merged’ is. Driemaal raden wie nu het moederbedrijf van Ballistic Moon is… inderdaad, Sony.

Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn totdat Sony officieel bekendmaakt dat zij een nieuwe ontwikkelaar hebben gekocht. Hieronder kan je de informatie vinden die over Ballistic Moon is opgedoken.