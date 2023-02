PlayStation VR2 is nu enkele dagen beschikbaar en één van de titels die samen met de VR-bril lanceerde is Jurassic World Aftermath Collection. Het betreft Jurassic World Aftermath, de VR-game die oorspronkelijk in 2020 uitkwam, gebundeld met de nieuwe content die voor het spel werd uitgebracht. In de game zit je vast in een onderzoeksfaciliteit op Isla Nublar, waaruit je moet ontsnappen door puzzels op te lossen en uit handen te blijven van de dino’s die daar ronddwalen.

De PlayStation VR2-versie van Jurassic World Aftermath Collection kent diverse technische verbeteringen, zoals betere belichting. Check hieronder de launch trailer van de game en houd PlaySense in de gaten voor onze review.