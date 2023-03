Tijdens de recente State of Play-uitzending maakte Sony bekend welke games deel uit zullen maken van de PlayStation Plus line-up voor maart. Vandaag is het de eerste dinsdag van de maand en dat betekent dat de aangekondigde games nu in het aanbod zitten.

Je kunt deze maand de onderstaande drie games downloaden zonder extra kosten en dit gaat op voor elke tier van het PlayStation Plus abonnement:

Via de bovenstaande links ga je direct naar de PlayStation Store, zodat je de games kunt downloaden of in je downloadlijst kunt zetten.

Verder mogen PlayStation Plus Extra en Premium abonnees later deze maand nog een update verwachten, die zoal uit de volgende titels bestaat: Rainbow Six Extraction, Ghostwire: Tokyo, Tchia, Uncharted: Legacy of Thieves Collection en Immortals: Fenyx Rising.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.