Over een paar dagen is het maart en dan mogen we uiteraard een update verwachten voor PlayStation Plus. Normaliter maakt Sony PlayStation de updates voor Essential bekend op de woensdag voor de eerste dinsdag van de nieuwe maand en twee weken later volgt de line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium.

Ditmaal hebben ze State of Play aangegrepen om de line-up voor volgende maand aan te kondigen en het betreft niet de minste titels die in de pijplijn zitten. Hieronder op een rijtje wat je per abonnement mag verwachten.

PlayStation Plus Essential

Battlefield 2042

Minecraft Dungeons

Code Vein

PlayStation Plus Extra/Premium

Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Tchia

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Immortals: Fenyx Rising

Het ziet er naar uit dat de Extra en Premium line-up nog niet volledig is, aangezien er in het bovenstaande overzicht geen sprake is van klassiekers en omdat het aantal titels meestal wat hoger ligt. Bij meer nieuws laten we het weten.