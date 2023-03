Binnenkort komt Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse uit, een remaster van de gelijknamige Wii-game uit 2008. Koei Tecmo heeft de laatste tijd al verschillende video’s over de game op ons losgelaten (waaronder een recente ‘story trailer’), maar de nieuwste video gooit het even over een andere boeg.

Centraal staan namelijk de verschillende bonus kostuums die in het spel zitten. Zoals wel vaker het geval is bij Japanse games, kan je immers ook hier je personages uitrusten met andere kleren. Geesten fotograferen in een bikini heeft nu eenmaal een bepaalde visuele flair. Sommige kostuums krijg je door de deluxe editie te kopen, andere door de game vroeg te kopen en nog andere speel je vrij door in-game bepaalde acties uit te voeren.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder, de game zelf verschijnt op 9 maart.