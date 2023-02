Fatal Frame is een naam die we al bijna tien jaar niet meer hebben gehoord, in 2014 werd namelijk de laatste iteratie in de horrorfranchise gelanceerd voor de Wii U. In 2021 kwam de game ook naar de vorige en huidige generatie consoles en dat bleek voldoende te zijn om verder in de archiefkasten te duiken.

Begin maart zal Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse namelijk verkrijgbaar zijn, wederom voor last- en current-gen consoles en pc. Dit is een remaster van de gelijknamige game die in 2008 voor de Wii werd uitgebracht. Uitgever Koei Tecmo vindt het daarom wel terecht om wat informatie te delen over het verhaal en dat heeft men gedaan middels de onderstaande trailer.

Mask of the Lunar Eclipse speelt zich af op Rogestu Isle in het zuiden van Japan. Na de toevallige dood van twee jonge meisjes, gaan drie tieners terug naar het eiland om daar het mysterie achter de sterfgevallen op te lossen.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse is vanaf 9 maart verkrijgbaar.