EA en Full Circle werken inmiddels al geruime tijd aan Skate, het vierde deel in de gelijknamige serie. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe deel moet verschijnen en het ziet er niet naar uit dat de release op korte termijn zal volgen, maar geregeld worden wel wat nieuwe beelden van de game getoond. Ook nu is dat weer het geval.

Het gaat om korte video’s die EA en Full Circle zo nu en dan vrijgeven van de insider playtests die plaatsvinden. Het gaat hier om ‘pre-pre-alpha’ gameplay van een zeer vroege versie van de game. De beelden uit de nieuwe video tonen dan ook een product dat nog niet in de buurt komt van de uiteindelijke versie, al geven ze bijvoorbeeld al wel een eerste blik op de physics van Skate.

Check de video hieronder.