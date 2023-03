The Walking Dead: Saints & Sinners komt binnenkort ook naar PlayStation VR2 nadat de game reeds voor de eerste VR-headset beschikbaar is. Gamers die het origineel in bezit hebben kunnen gebruikmaken van een gratis upgrade, zo laat de ontwikkelaar weten. Alleen geldt dat niet voor iedereen.

Om gebruik te maken van de gratis upgrade moet je de ‘Tourist Edition’ van het spel hebben aangeschaft. Heb je de standaardversie gekocht of heb je het spel eind 2021 via PlayStation Plus geclaimd, dan kom je niet in aanmerking. In dat geval moet je de upgrade kopen voor € 9,99.