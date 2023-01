Met de release van PlayStation VR2 zullen er verschillende games zijn die overstappen van het vorige model naar de nieuwe. Dit middels een upgrade die of gratis of tegen betaling komt. Van Rez Infinite en Tetris Effect weten we dat we voor de upgrade moeten betalen, sommige games zijn echter gratis.

Om duidelijkheid te verschaffen, heeft Skydance Interactive aangekondigd dat The Walking Dead: Saints and Sinners een gratis upgrade zal krijgen, mits je de game voor de originele PlayStation VR in bezit hebt. Dit gaat ook op voor iedereen die de game heeft geclaimd via PlayStation Plus, aangezien de titel deel heeft uitgemaakt van de line-up.

Dat deze game een gratis upgrade krijgt is niet zonder reden, The Walking Dead: Saints and Sinners – Chapter 2: Retribution is namelijk het vervolg dat op 21 maart voor PlayStation VR2 uitkomt. Daarmee vormt het eerste deel dus een mooie aanloop naar die release.

Alle andere games waarvan is bevestigd dat ze een gratis upgrade naar PlayStation VR2 krijgen zijn als volgt: