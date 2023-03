In augustus vorig jaar werd Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh aangekondigd met een teaser trailer. Inmiddels is er nu een nieuwe trailer verschenen en die geeft een betere indruk van de algehele stijl, hoewel we het nog zonder gameplay moeten stellen.

De game staat op de planning voor een release ergens later dit jaar, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.