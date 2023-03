Het ziet er naar uit dat het erg goed gaat met IO Interactive. Twee jaar geleden liet de ontwikkelaar weten dat ze gingen uitbreiden met een studio in Barcelona en nu gaan ze weer een nieuwe studio openen.

Ditmaal zal er een studio worden opgezet in Istanboel, Turkije. Het is de bedoeling dat hier wordt gewerkt aan Triple A-titels. Er zal sowieso worden meegewerkt aan de aankomende James Bond-titel, Project Fantasy en toekomstige Hitman-games.

“The mission of IOI Istanbul is to establish a hub for AAA game development in the region and create unique game experiences for our players across the world.”